Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд одержала гостевую победу над «Айнтрахтом»

29 октября состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» дома принимал дортмундскую «Боруссию».

29 октября состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» дома принимал дортмундскую «Боруссию».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Гости вышли вперёд на 21-й минуте встречи, когда свой момент реализовал полузащитник Юлиан Брандт после передачи Дониэлла Малена. Через пять минут «Айнтрахт» сравнял — отличился Даити Камада после точного паса Рандаля Коло Муани. На 52-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем снова вывел «Боруссию» вперёд, ассистировал ему нападающий Юссуфа Мукоко. В оставшееся время матча команды голов друг другу не забили. Встреча закончилась победой «Боруссии» со счётом 2:1.