О нас

Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд одержала гостевую победу над «Айнтрахтом»

Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд одержала гостевую победу над «Айнтрахтом» 29 октября состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» дома принимал дортмундскую «Боруссию».
Футбол
29 октября 2022 г. 23:46
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд одержала гостевую победу над «Айнтрахтом»

29 октября состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» дома принимал дортмундскую «Боруссию».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Гости вышли вперёд на 21-й минуте встречи, когда свой момент реализовал полузащитник Юлиан Брандт после передачи Дониэлла Малена. Через пять минут «Айнтрахт» сравнял — отличился Даити Камада после точного паса Рандаля Коло Муани. На 52-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем снова вывел «Боруссию» вперёд, ассистировал ему нападающий Юссуфа Мукоко. В оставшееся время матча команды голов друг другу не забили. Встреча закончилась победой «Боруссии» со счётом 2:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi