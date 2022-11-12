Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах

12 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и дортмундской «Боруссией».

12 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и дортмундской «Боруссией».

Как передает Report, команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Спустя четыре минуты после стартового свистка счёт открыл Йонас Хофман. Ему ассистировал Ларс Штиндль. На 19-й минуте Юлиан Брандт восстановил равенство на табло. Затем по голу в составе хозяев забили Рами Бенсебаини и Марку Тюрам. На 40-й минуте Нико Шлоттербек сократил отставание в счёте. Единственный гол во втором тайме забил Куадио Коне, результативную передачу в свой актив записал Йонас Хофман.

После 15 туров «шмели» занимают шестое место в национальном первенстве. Команда Эдина Терзича набрала 25 очков. Мёнхенгладбахцы (22) располагаются строчкой ниже.