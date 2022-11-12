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Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах

Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах 12 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и дортмундской «Боруссией».
Футбол
12 ноября 2022 г. 01:58
Бундеслига: «Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах

12 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и дортмундской «Боруссией».

Как передает Report, команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Спустя четыре минуты после стартового свистка счёт открыл Йонас Хофман. Ему ассистировал Ларс Штиндль. На 19-й минуте Юлиан Брандт восстановил равенство на табло. Затем по голу в составе хозяев забили Рами Бенсебаини и Марку Тюрам. На 40-й минуте Нико Шлоттербек сократил отставание в счёте. Единственный гол во втором тайме забил Куадио Коне, результативную передачу в свой актив записал Йонас Хофман.

После 15 туров «шмели» занимают шестое место в национальном первенстве. Команда Эдина Терзича набрала 25 очков. Мёнхенгладбахцы (22) располагаются строчкой ниже.

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