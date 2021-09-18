Бундеслига: "Бавария" забила семь безответных голов

Мюнхенская «Бавария» в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила «Бохум» со счетом 7:0.

Мюнхенская "Бавария" в матче пятого тура чемпионата Германии разгромила "Бохум" со счетом 7:0.

Как передает Report, в составе победителей отличились Лерой Сане, Йозуа Киммих (дубль), Серж Гнабри, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Роберт Левандовский.

После пяти туров Бундеслиги "Бавария" лидирует в турнирной таблице с 13 очками. За пять матчей мюнхенский клуб забил 20 мячей, пропустив при этом только четыре.

"Бохум" располагается на 17 месте, имея в своем активе три очка.

В следующем матче "Бавария" встретится с командой "Гройтер Фюрт". "Бохум" в следующем туре сыграет со "Штутгартом".

Бундеслига

Пятый тур

"Бавария" - "Бохум" - 7:0

Голы: 1:0 - Сане (17), 2:0 - Киммих (27), 3:0 - Гнабри (32), 4:0 - Лампропулос, автогол (43), 5:0 - Левандовский (61), 6:0 - Киммих (65), 7:0 - Шупо-Мотинг (79).