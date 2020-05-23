​Бундеслига: "Бавария" разгромила "Айнтрахт"

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

Как передает Report, встреча состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

До перерыва "Бавария" забила дважды - по одному голу в актив записали полузащитник Леон Горецка и нападающий Томас Мюллер. В начале второй половины форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество мюнхенцев.

На 52-й минуте отличился защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер. Спустя три минуты Хинтереггер отправил еще один мяч в ворота хозяев. В середине второго тайма забил хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис. На 74-й минуте Хинтереггер стал автором автогола.

"Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Команда Ханс-Дитера Флика снова увеличила отрыв от дортмундской "Боруссии" до четырех очков.