​Бундеслига: "Бавария" проиграла "Аугсбургу" - ВИДЕО

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария", уже оформившая чемпионский титул, на своём поле проиграла со счётом 0:1 "Аугсбургу".

Как передает Report, мюнхенцы уже на 13-й минуте остались вдесятером — красную карточку получил голкипер Пепе Рейна за фол в штрафной.

Гости пенальти реализовать не сумели, но поразили ворота хозяев на 71-й минуте — Рауль Бобадилья отметился точным ударом.

"Боруссия" из Мёнхенгладбаха на своём поле не оставила шансов "Байеру" — 3:0. Забитыми мячам отметились Макс Крузе, Патрик Херрман и Ибраима Траоре.

"Боруссия" из Дортмунда победила "Герту" со счётом 2:0 благодаря голам Невена Суботича и Эрика Дурма. "Ганновер" и "Вердер" победителя выявить не сумели — 1:1, "Айнтрахт" Ф дома победил "Хоффенхайм" — 3:1.

Германия - Бундеслига. 32-й тур

Бавария (Мюнхен) – Аугсбург (Аугсбург) – 0:1

Гол: Бобадилья, 71 (0:1).

Боруссия М (Мёнхенгладбах) – Байер (Леверкузен) – 3:0

Голы: Крузе, 50 (1:0); Херрман, 81 (2:0); Траоре, 88 (3:0).

Боруссия Д (Дортмунд) – Герта (Берлин) – 2:0

Голы: Суботич, 9 (1:0); Дурм, 47 (2:0).

Айнтрахт Ф (Франкфурт-на-Майне) – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 3:1

Голы: Очипка, 18 (1:0); Сеферович, 27 (2:0); Чэндлер, 34 (3:0); Фолланд, 51 (3:1).

Ганновер-96 (Ганновер) – Вердер (Бремен) – 1:1

Голы: Штиндль, 21 (1:0); Юнузович, 78 (1:1).

Штутгарт (Штутгарт) – Майнц (Майнц) – 2:0

Голы: Дидави, 66 (1:0); Костич, 78 (2:0).