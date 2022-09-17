Бундеслига: «Бавария» проиграла «Аугсбургу»

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию».

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию».

Как передает Report , встреча прошла на стадионе «WWK Арена» в Аугсбурге и завершилась сенсационной победой хозяев - 1:0.

На 59-й минуте отличился нападающий «Аугсбурга» Мергим Бериша. Это оказался единственный гол в матче.

Отметим, что «Бавария» не может одержать победу в Бундеслиге уже на протяжении четырёх туров.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Аугсбург» набрал девять очков (на данный момент 11-е место), а «Бавария» — 12 очков (четвёртое место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге подопечные Энрико Масена сыграют с «Шальке-04», а команда Юлиана Нагельсмана — с «Байером».