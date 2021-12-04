Бундеслига: "Бавария" победила "Боруссию" из Дортмунда

Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:2 обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:2 обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Дортмунде.

Забитыми мячами в составе "Баварии" отметились Роберт Левандовски (9 и 77) и Кингсли Коман (44), у команды из Дортмунда отличились Юлиан Брандт (5-я минута) и Эрлинг Холанд (48). Левандовски забил 118 голов в выездных матчах чемпионата Германии и превзошел достижение бывшего форварда "Шальке" Клауса Фишера (117).

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка и увеличила отрыв от занимающей второе место "Боруссии" на четыре балла.

В следующем матче "Бавария" сыграет дома с "Майнцем" 11 декабря, перед этим мюнхенцы примут испанскую "Барселону" в матче Лиги чемпионов 8 декабря. "Боруссия" следующий матч в чемпионате Германии проведет в гостях против "Бохума" 11 декабря, до этого она примет турецкий "Бешикташ" в Лиге чемпионов 7 декабря.