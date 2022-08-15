Бундеслига: «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 2-го тура

14 августа на стадионе «Альянц Арена» мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги.

14 августа на стадионе «Альянц Арена» мюнхенская «Бавария» принимала «Вольфсбург» в рамках 2-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, хозяева забили свой первый гол на 33-й минуте, отличился нападающий Джамал Мусиала.

На 43-й минуте Мюллер с передачи Киммиха забил второй мяч и укрепил преимущество своей команды. В оставшееся время клубы забитыми голами не отличились, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу мюнхенской команды.

Таким образом, «Бавария» набирает шесть очков по итогам двух встреч и возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице забитых голов, опережая дортмундскую «Боруссию». В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Бохуму», а «Вольфсбург» дома примет «Шальке-04».