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Бундеслига: "Бавария" обыграла "Штутгарт" и вышла лидером

Бундеслига: "Бавария" обыграла "Штутгарт" и вышла лидером Завершился матч 23-го тура чемпионата Германии, в котором «Штутгарт» принимал «Баварию».
Футбол
4 марта 2023 г. 23:42
Бундеслига: Бавария обыграла Штутгарт и вышла лидером

Завершился матч 23-го тура чемпионата Германии, в котором "Штутгарт" принимал "Баварию".

Как передает Report, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Баварии".

На 39-й минуте защитник Маттейс де Лигт вывел гостей вперед. На 62-й минуте Эрик Шупо-Мотинг, недавно подписавший с "Баварией" новый контракт, удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте Хуан Переа отыграл один мяч.

"Бавария" вернулась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Мюнхенская команда набрала 49 очков в 23 матчах. Столько же у дортмундской "Боруссии". На третьем месте находится "Унион" с 23 очками. "Штутгарт" находится на 15-м месте, набрав 19 очков.

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Версия на азербайджанском языке Bundesliqa: “Bavariya” “Ştutqart”a qalib gələrək zirvəyə qayıdıb

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