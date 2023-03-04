Бундеслига: "Бавария" обыграла "Штутгарт" и вышла лидером

Завершился матч 23-го тура чемпионата Германии, в котором "Штутгарт" принимал "Баварию".
Как передает Report, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Баварии".
На 39-й минуте защитник Маттейс де Лигт вывел гостей вперед. На 62-й минуте Эрик Шупо-Мотинг, недавно подписавший с "Баварией" новый контракт, удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте Хуан Переа отыграл один мяч.
"Бавария" вернулась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Мюнхенская команда набрала 49 очков в 23 матчах. Столько же у дортмундской "Боруссии". На третьем месте находится "Унион" с 23 очками. "Штутгарт" находится на 15-м месте, набрав 19 очков.