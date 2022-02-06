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Бундеслига: «Бавария» обыграла «Лейпциг»

Бундеслига: «Бавария» обыграла «Лейпциг» «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.
Футбол
6 февраля 2022 г. 00:13
Бундеслига: «Бавария» обыграла «Лейпциг»

«Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Роберт Левандовски проскочил в штрафную, но аккуратным ударом не смог обвести вратаря, отразившего мяч перед собой, а набежавший Томас Мюллер добил в цель. В середине первого тайма Конрад Лаймер из «Лейпцига» прострелил на дальнюю штангу, где своим шансом воспользовался Андре Силва, переправивший мяч за линию ворот.

На 44-й минуте Кингсли Коман слева выполнил навес в штрафную, Левандовски выскочил на мяч и пробил головой в противоход вратарю. На 53-й минуте Лаймер в контратаке через центр сделал пас на ход Нкунку, который ворвался в штрафную и закатил мяч в угол ворот.

На 58-й минуте Серж Гнабри пытался прострелить во вратарскую, а Йошко Гвардиол в подкате срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Бавария» с 52 очками занимает первое место в таблице Бундеслиги, а «Лейпциг» (31) - седьмое.

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