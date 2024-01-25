Бундеслига: "Бавария" обыграла берлинский "Унион"

Мюнхенская "Бавария" обыграла берлинский "Унион" в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.

Мюнхенская "Бавария" обыграла берлинский "Унион" в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report, встреча, которая прошла в Мюнхене, закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 46-й минуте забил Рафаэл Геррейру.

На 75-й минуте главный тренер "Униона" Ненад Бьелица был удален за то, что ударил по лицу игрока "Баварии" Лероя Сане.

Игра должна была пройти в декабре, но была перенесена из-за снегопада.

"Бавария" с 44 очками идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, где "Унион" (14 очков) располагается на 15-й позиции.