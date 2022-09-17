О нас

Бундеслига: «Байер» сыграл вничью с «Вердером»

Бундеслига: «Байер» сыграл вничью с «Вердером» 17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Байер» принимал бременский «Вердер».
Футбол
17 сентября 2022 г. 23:57
Бундеслига: «Байер» сыграл вничью с «Вердером»

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Байер» принимал бременский «Вердер».

Как передает Report, встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте благодаря голу полузащитника «Байера» Керема Демирбая, который пробил в девятку ворот соперника. Однако на 82-й минуте «Вердер» после розыгрыша углового счёт сравнял — на подборе удачно сыграл сербский защитник команды Милош Велькович.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Байер» набрал пять очков (на данный момент 15-е место), а «Вердер» — девять очков (10-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «аспириновые» сыграют с «Баварией», а «музыканты» — с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi