Бундеслига: «Байер» сыграл вничью с «Вердером»

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Байер» принимал бременский «Вердер».

17 сентября в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Байер» принимал бременский «Вердер».

Как передает Report, встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте благодаря голу полузащитника «Байера» Керема Демирбая, который пробил в девятку ворот соперника. Однако на 82-й минуте «Вердер» после розыгрыша углового счёт сравнял — на подборе удачно сыграл сербский защитник команды Милош Велькович.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Байер» набрал пять очков (на данный момент 15-е место), а «Вердер» — девять очков (10-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «аспириновые» сыграют с «Баварией», а «музыканты» — с «Боруссией» Мёнхенгладбах.