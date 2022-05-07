Бундеслига: «Байер» обыграл «Хоффенхайм»

7 мая на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» обыграл «Байер».

7 мая на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» обыграл «Байер».

Как передает Report, гости одержали победу со счетом 4:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Жоржиньо Рюттер. На 34-й минуте ответный мяч забил форвард «Байера» Патрик Шик.

На 36-й минуте Баумгартнер вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 73-й минуте после паса Шика счёт сравнял Дембеле.

На 76-й минуте Шик оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время форвард «Байера» Лукас Аларио удвоил преимущество гостей.

После 33 сыгранных туров «Байер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко. «Хоффенхайм» (46) – на восьмой строчке.