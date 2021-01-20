Бундеслига: "Байер" обыграл "Боруссию" и вышел на 2-е место

В Леверкузене состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги. "Байер" на стадионе "Бай-Арена" принимал дортмундскую "Боруссию".
Как передает Report, встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1.
На 14-й минуте Мусса Диаби вывел "Байер" вперед. В середине второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие в счете, но за 10 минут до конца встречи Флориан Вирц забил победный мяч.
Леверкузенцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей "Баварии" они отстают на четыре очка. "Боруссия" (29) занимает четвертое место.
В следующем туре "Байер" будет принимать "Вольсфсбург", а "Боруссия" отправится в гости к одноклубникам из Мёнхенгладбаха.