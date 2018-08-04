Буффон выиграл первый трофей в составе "ПСЖ

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» встречался с «Монако».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Шэньчжэнь Сити» в Китае и завершилась уверенной победой парижской команды со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Анхель Ди Мария, а ещё по голу на свой счёт записали Кристофер Нкунку и Тимоти Веа. Эта встреча стала первой официальной для нового главного тренера «ПСЖ» немецкого специалиста Томаса Тухеля и итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции шестой раз подряд и в девятый раз в истории. Таким образом, парижский клуб вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке. До сегодняшнего дня «ПСЖ» делил первое место по этому показателю с «Лионом».