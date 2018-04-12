Буффон сравнил судью с мусорным ведром после матча с "Реалом" в ЛЧ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о назначенном пенальти в спорном моменте ответного матча с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, По его мнению, это была одна десятая часть пенальти, который нельзя ставить после спорного эпизода на 93-й минуте.

"Команда отдала всё, и один человек не должен всё разрушать после такого невероятного "камбэка". Очевидно, нельзя иметь вместо сердца мусорное ведро", — заявил Буффон.

Также сообщается, что после игры футболисты устроили перепалку в подтрибунном помещении с оскорблениями и обвинениями в адрес друг друга, которая потребовала вмешательства полиции.