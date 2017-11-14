Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон завершил выступления за сборную Италии. Как сообщает Report со ссылкой на газету Mirror, об этом он заявил после драматичной игры со Швецией (0:0), по итогам которого сборная Италии впервые за 60 лет вынуждена пропустить чемпионат мира, который пройдет в России.

«К сожалению, мне не удалось завершить карьеру как хотелось бы. Эта сборная еще будет сиять. Мы итальянцы, и мы всегда умели воскресать. Я оставляю место для Джиджи Доннаруммы, Маттиа Перина – они фантастические», — сказал он.

39-летний Джанлуиджи Буффон играл за Скуадру Адзурру с 1997 года, проведя за нее рекордные 174 поединка.

В составе сборной Италии он участвовал в пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы, выиграв с командой ЧМ-2006.

Ранее Буффон также говорил, что завершит карьеру футболиста по окончании текущего сезона, хотя и до сих пор остается основным голкипером “Ювентуса”