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Буффон провел 1100-й матч в карьере

Буффон провел 1100-й матч в карьере Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провел 1100-й матч в карьере.
Футбол
3 февраля 2021 г. 02:36
Буффон провел 1100-й матч в карьере

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провел 1100-й матч в карьере.

Как передает Report, об этом достижении итальянца сообщает OptaPaolo.

Так, это случилось во время первого полуфинального матч Кубка Италии против «Интера».

На счету Буффона 679 матчей за «Ювентус», 220 — за «Парму», 176 — за сборную Италии, 25 — за «Пари Сен-Жермен».

На взрослом уровне голкипер дебютировал в 1995 году. Первые шесть лет профессиональной карьеры Буффон выступал в составе «Пармы», после чего перешёл в «Ювентус». Сезон-2018/2019 Буффон провёл в составе «ПСЖ» (Франция), после чего вновь вернулся в расположение «старой синьоры». За национальную команду Италии выступал с 1997 по 2018 год.

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