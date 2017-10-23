Буффон признан лучшим голкипером 2017 года

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём 2017 года по версии ФИФА.

Как передает Report, 39-летний Буффон опередил в споре за это звание Кейлора Наваса («Реал») и Мануэля Нойера («Бавария»).

Награду на церемонии в Лондоне вручил бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

«Я горд, что выиграл этот приз в таком возрасте. Хотел бы завершить карьеру в футболе фантастической победой», — сказал Буффон после получения награды.

В этом году Буффон выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии и Кубок страны, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.