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    Буффон признан лучшим голкипером 2017 года

    Награду вручил бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём 2017 года по версии ФИФА.

    Как передает Report, 39-летний Буффон опередил в споре за это звание Кейлора Наваса («Реал») и Мануэля Нойера («Бавария»).

    Награду на церемонии в Лондоне вручил бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

    «Я горд, что выиграл этот приз в таком возрасте. Хотел бы завершить карьеру в футболе фантастической победой», — сказал Буффон после получения награды.

    В этом году Буффон выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии и Кубок страны, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

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