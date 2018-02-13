Буффон может вернуться в сборную Италии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может изменить свое решение и вернуться в сборную Италии по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sky Sport İtalia", на 40-летнего Буффона повлияло желание Луиджи Ди Бьяджо, исполняющего обязанности главного тренера сборной Италии, вызвать голкипера на весенние матчи против команд Аргентины 23 марта и Англии 27 марта.

Он также намерен предложить опытному голкиперу место капитана в сборной. Ожидается, что Буффон будет выступать в сборной до чемпионата Европы 2020 года.

Отметим, что после поражения в двух матчах шведской команде (0:1, 0:0) в этапе "плей-офф" чемпионата Европы, в конце 2017 года Джанлуиджи Буффон расстался со сборной Италии.