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    Буффон: Хочу быть Буффоном до последней минуты

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о возможном завершении игровой карьеры в скором времени.

    Как сообщает Report, об этом сказал Буффон в интервью защитнику "Барселоны" Жерару Пике для The Players Tribune.

    "Я Буффон и хочу оставаться им до последней минуты. Когда перестану быть собой, я уйду. Через пару месяцев встречусь с президентом клуба, и мы спокойно оценим ситуацию. В данный момент я очень счастлив. Мне нравится играть, я люблю эту атмосферу. В тот день, когда я не смогу помочь своим товарищам на поле, не будет никаких проблем. В любом случае у меня была отличная карьера", - заявил Буффон.

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