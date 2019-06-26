​Буффон близок к возвращению в “Ювентус”

Вратарь “ПСЖ“ Джанлуиджи Буффон в ближайшее время перейдёт в “Ювентус“, сообщается в “твиттере“ журналиста Фабрицио Романо, передает Report.

“Буффон готов вернуться в "Ювентус"! В следующем сезоне он будет дублёром Щенсны. Джиджи скоро подпишет контракт“, — написал Романо.

41-летний Буффон достанется “Ювентусу“ бесплатно, так как его контракт с “ПСЖ“ истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой вратарь стал чемпионом Франции.

Буффон ранее выступал за “Ювентус“ с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.