Буффон близок к подписанию контракта с "ПСЖ"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "ПСЖ".

Как передает Report, Переговоры 40-летнего итальянца с парижским клубом находятся в продвинутой стадии.

Напомним, ранее Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Голкипер также заявил, что получил «несколько очень интересных предложений».

Джанлуиджи перешёл в "Ювентус" из "Пармы" в 2001 году. За 17 лет в составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом итальянской Серии А и выиграл четыре национальных Кубка.