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    Буффон близок к подписанию контракта с "ПСЖ"

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "ПСЖ".

    Как передает Report, Переговоры 40-летнего итальянца с парижским клубом находятся в продвинутой стадии.

    Напомним, ранее Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Голкипер также заявил, что получил «несколько очень интересных предложений».

    Джанлуиджи перешёл в "Ювентус" из "Пармы" в 2001 году. За 17 лет в составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом итальянской Серии А и выиграл четыре национальных Кубка.

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