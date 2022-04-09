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«Будё-Глимт» выступил с заявлением о ситуации с возможным нападением на тренера «Ромы»

«Будё-Глимт» выступил с заявлением о ситуации с возможным нападением на тренера «Ромы» Пресс-служба норвежского «Будё-Глимт» опубликовала заявление с призывом к УЕФА опубликовать видеодоказательства непричастности главного тренера Хьетиля Кнутсена к нападению на тренера вратарей итальянской «Ромы» после матча 1/4 финала Лиги конференций (2:
Футбол
9 апреля 2022 г. 07:59
«Будё-Глимт» выступил с заявлением о ситуации с возможным нападением на тренера «Ромы»

Пресс-служба норвежского «Будё-Глимт» опубликовала заявление с призывом к УЕФА опубликовать видеодоказательства непричастности главного тренера Хьетиля Кнутсена к нападению на тренера вратарей итальянской «Ромы» после матча 1/4 финала Лиги конференций (2:1).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«То, как ведёт себя «Рома» - это не просто нападение на нашего Хьетиля Кнутсена и попытка доказать обратное, это систематическая атака на ценности клуба. Мы как маленький клуб не можем стоять и просить о помощи, смирившись с таким поведением.

«Рома» закидывает СМИ ложью, пытаясь скрыть неспортивное поведение. Наш клуб знает, что существует видеозапись инцидента, на которой видно нападение на нашего тренера со стороны представителей «Ромы». Мы требуем, чтобы общественность имела доступ к этому видео, которым располагает УЕФА», - говорится на официальном сайте «Будё-Глимт».

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