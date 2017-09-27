Сегодня состоятся последние игры второго тура Лиги чемпионов по футболу

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня будут проведены последние 8 встреч второго тура Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, первый матч сегодня состоится между командами "Карабах" и "Рома".

Остальные 7 матчей назначены на одно и то же время. Центральная встреча пройдет между участниками группы С испанской "Атлетико" и английским "Челси". На финальный матч Лиги чемпионов, который состоится на стадионе Metropolitano получил назначение турецкий арбитр Джунейт Чакир. В первом туре "Челси" одержал победу над "Карабахом" с большим разрывом - 6:0. "Атлетико" же сыграл с "Ромой" в ничью.

Еще одна привлекающая внимание встреча состоится между французским ПСЖ и немецкой "Баварией". После первого тура на счету у каждой команды по 3 очка.

Лига чемпионов, II тур

27 сентября

Группа A

22:45. "Базель" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия)

22:45. ЦСКА (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Очки: "Манчестер Юнайтед" - 3, ЦСКА - 3, "Базель" - 0, "Бенфика" - 0.

Группа B

22:45. ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

22:45. "Андерлехт" (Бельгия) - "Селтик" (Шотландия)

Очки: "Бавария" - 3, ПСЖ- 3, "Селтик" - 0, "Андерлехт" - 0.

Группа C

22:45. "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Рома" (Италия)

Очки: "Челси" - 3, "Рома" - 1, "Атлетико" - 1, "Карабах" - 0.

Группа D

22:45. "Спортинг" (Португалия) - "Барселона" (Испания)

22:45. "Ювентус" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)

Очки: "Барселона" - 3, "Спортинг" - 3, "Ювентус" - 0, "Олимпиакос" - 0.

Отметим, что начало матчей указано по бакинскому времени.