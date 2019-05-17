Брюзжание "Aрсенала" - потерянные симпатии бакинских зрителей - КОММЕНТАРИЙ

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Английские клубы "Челси" и "Aрсенал" готовятся к предстоящей 29 мая в Баку финальной встрече Лиги Европы УЕФА по-разному.

Как сообщает Report, пока "аристократы" усиленно готовятся в США, "канониры" избрали другую стратегию – брюзжание.

В официальном заявлении "Арсенала" то и дело доносятся сетования: и дорога, дескать, дальняя, и болельщикам выделено лишь 6 тысяч билетов. И это при том, что Исполком УЕФА принял решение о проведении финального матча на Бакинском олимпийском стадионе еще 20 сентября 2017 года. Каждому клубу было выделено 6 тысяч билетов, разумеется, не Азербайджаном, а европейской футбольной организацией.

Азербайджан и Англия – равноправные члены Европейской семьи. В нынешнем сезоне англичане оказались весьма удачливы. Мало того, что "Ливерпуль" и "Тоттэнхем" завоевали путевки в финал Лиги чемпионов, так еще "Арсенал" и "Челси" схлестнутся в решающей встрече Лиги Европы. Азербайджан, в свою очередь, готов принять финал на высшем уровне. Но "ворчуны" правы – как далек от Баку Лондон, так и Баку далек от Лондона. То есть если завтра "Карабах" пробьется в финал еврокубков, он должен критиковать УЕФА за то, что его утруждают дальним перелетом?! Позиция "Aрсенала" в связи с предстоящей финальной встречей совершенно непонятна.

Сделаем сравнение: По подсчетам "Zeelo", у "Челси" 145 миллионов болельщиков по всему миру, а в социальных сетях насчитывается 75 миллионов подписчиков клуба. У "Aрсенала" эти показатели составляют соответственно 125 миллионов и 65 миллионов. За год "аристократы" распродали 1 млн 650 тыс. футболок, а "канониры" 1 млн 125 тысяч. Так неужели "Челси", имеющий целую толпу фанатов, не беспокоится о своей многотысячной толпе фанатов?!

Разумеется, выказывать недовольство – право "Арсенала". Однако клуб такого уровня вовсе не красят заявления о дальности перелета, численности билетов, вопроса об участии футболиста сборной Армении Хенриха Мхитаряна, и это при том, что финал на носу.

Ну с дальностью перелета и билетами мы как-то определились, осталось прояснить вопрос с Мхитаряном. Проблема, связанная с ним, вовсе не из-за паспорта и национальности. Она связана с его визитами на оккупированные земли Азербайджана, которые он регулярно посещает с 2009 года. Ярый националист, он неоднократно бывал в Ханкенди и выражал поддержку сепаратистскому режиму.

Неслучайно, 13 декабря прошлого года на 90+3 минуте встречи между "Арсеналом" и чемпионом Азербайджана "Карабахом", состоявшейся в рамках группового этапа Лиги Европы в Лондоне, армянский болельщик вышел на поле с "флагом" сепаратистского режима. А "Арсенал", вместо того, чтобы принести извинения, пообещал усилить меры безопасности на стадионе.

У Мхитаряна были две возможности побывать в Баку. Первый шанс ему представился 22 октября 2015 года, когда в составе Дортмундской "Боруссии" он мог выступить в матче против "Габалы" и второй шанс выпал 4 октября прошлого года, когда в составе "Aрсенала" он мог приехать на матч против "Карабаха". Власти Азербайджана были готовы выдать ему визу, даже несмотря на незаконные визиты в оккупированный Карабах, и обеспечить безопасность. Однако в обоих случаях представители клубов, за которые выступал Мхитарян, отказались брать его в Баку, поскольку предвидели реакцию местной публики на его появление на поле.

Вероятно, Мхитаряна вновь откажутся везти в Баку, подобные сообщения уже мелькают в британской прессе. Вызывает отвращение тот факт, что причиной всего этого фарса называют вопрос безопасности. Особое сожаление вызывает участие во всем этом театре абсурда такого авторитетного клуба как "Арсенал".

Ни во время приезда армянских борцов в Баку на чемпионат мира по борьбе в 2007 году, ни во время приезда армянских боксеров на чемпионат мира в 2011 году, ни во время участия армянских шахматистов в состоявшемся в Баку в 2015 году Кубке мира, ни в ходе участия армянских представителей в I Европейских играх "Баку-2015" никто из них не сталкивался с проблемой. Всякие доводы о вопросе безопасности в пух и прах разбивает и то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев лично вручил медаль украинскому боксеру армянской национальности Геворгу Манукяну на I Европейских играх.

Значит, все эти так называемые доводы, не более, чем провокация. "Aрсенал" по знанию или незнанию вмешивается в эту провокацию. Однако клубу следует знать, что такая позиция бумерангом вернется ему в ходе финальной встречи. "Канониры" должны понимать, что потеряют часть своих болельщиков в Азербайджане, если уже не потеряли. Подобное отношение приведет к тому, что азербайджанские болельщики, соблюдавшие до сегодняшнего дня нейтралитет, переметнутся в стан поклонников "Челси".

Хотя в октябре прошлого года в Азербайджане хорошо встретили футболистов клуба, даже при том, что выступали они против "Карабаха". Футболист клуба, турок Месут Озил выразил тогда признательность азербайджанцам за столь радушный прием. А теперь за "Челси" будут болеть не только гости из Лондона и других уголков мира, но и азербайджанцы…