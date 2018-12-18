Бросивший банановую кожуру на поле болельщик отстранен от посещения матчей на 4 года

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Болельщик лондонского "Тоттенхэма", бросивший на поле банановую кожуру в матче чемпионата Англии по футболу между "шпорами" и "Арсеналом", отстранен от посещения игр на 4 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, суд решил, что бросить банановую кожуру, после того как гол забил темнокожий игрок, – это "целенаправленный жест", в котором есть "элемент расизма" и оштрафовал 57-летнего болельщика на 500 фунтов стерлингов (около 630 долларов).

Фанат же утверждает, что бросил кожуру спонтанно, и категорически отрицает, что в этом был какой-то расовый подтекст.

Отметим, что встреча завершилась победой "Арсенала" со счетом 4:2.

Банановую кожуру мужчина бросил на поле после гола, забитого игроком "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом.