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    Бросивший банановую кожуру на поле болельщик отстранен от посещения матчей на 4 года

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Болельщик лондонского "Тоттенхэма", бросивший на поле банановую кожуру в матче чемпионата Англии по футболу между "шпорами" и "Арсеналом", отстранен от посещения игр на 4 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, суд решил, что бросить банановую кожуру, после того как гол забил темнокожий игрок, – это "целенаправленный жест", в котором есть "элемент расизма" и оштрафовал 57-летнего болельщика на 500 фунтов стерлингов (около 630 долларов).

    Фанат же утверждает, что бросил кожуру спонтанно, и категорически отрицает, что в этом был какой-то расовый подтекст. 

    Отметим, что встреча завершилась победой "Арсенала" со счетом 4:2

    Банановую кожуру мужчина бросил на поле после гола, забитого игроком "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом. 

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