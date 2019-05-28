Зарубежный журналист: Я легко добралась из Лондона в Баку

"Хотя я еще не прогулялась по Баку, я уже могу сказать, что это очень красивый город. Бакинский олимпийский стадион великолепен".

Об этом Report сказала корреспондент австралийского телеканала Optus Sport Джул Бредж, приехавшая в Баку освещать финал Лиги Европы.

Отметив, что ее телеканал вещает из Лондона, журналист рассказала, что с легкостью добралась до Баку. "Для меня не проблема посетить Баку. Прождав два часа во Франкфурте, я прилетела сюда. Так что я долетела из Лондона в Азербайджан очень легко. Здесь меня очень хорошо встретили. В прессе всегда есть негативные новости на разные темы, но не стоит превращать это в проблему. Нужно приехать в Баку и самому посмотреть финал".

Напомним, "Челси" и "Арсенал" встретятся на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.