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    Британский клуб "Челси" осуществил трансфер вратаря

    С Асмиром Беговичем заключен четырехлетний контракт

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вратарь сборной Боснии и Герцеговины по футболу и английской команды "Stok Siti" Асмир Бегович заключил контракт с "Челси".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, срок контракта - 4 года.

    В новой команде Бегович выступит в форме под номером 1. Он займет место перешедшего в "Арсенал" Петра Чеха.

    Отметим, что этот трансфер обошелся "Челси" в 8 млн. фунтов стерлингов.

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