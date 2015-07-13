Британский клуб "Челси" осуществил трансфер вратаря

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Вратарь сборной Боснии и Герцеговины по футболу и английской команды "Stok Siti" Асмир Бегович заключил контракт с "Челси".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, срок контракта - 4 года.
В новой команде Бегович выступит в форме под номером 1. Он займет место перешедшего в "Арсенал" Петра Чеха.
Отметим, что этот трансфер обошелся "Челси" в 8 млн. фунтов стерлингов.
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