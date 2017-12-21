"Бристоль Сити" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка английской лиги - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ «Бристоль Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Как передает Report, встреча проходила в Бристоль на стадионе «Эштон Гейт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Бристоль Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире.

Последним полуфиналистом Кубка Англии стал «Челси». Лондонский клуб выиграл у «Борнмута» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала

Бристоль Сити - Манчестер Юнайтед - 2:1

1:0 – Брайан – 51, 1:1 – Ибрагимович – 58, 2:1 – Смит – 90+3

Челси – Борнмут - 2:1

1:0 – Виллиан – 13, 1:1 – Гослинг – 90, 2:1 – Мората – 90+1