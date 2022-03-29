«Брентфорд» намерен продлить контракт с Эриксеном

«Брентфорд» готов предложить новый контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.

«Брентфорд» готов предложить новый контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.

Как передает Report, об этом пишет The Times.

Отмечается, что клуб еще не сделал 30-летнему датчанину официального предложения по пролонгации соглашения, которое истекает в июне 2022 года.

Зимой английский клуб подписал контракт с футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за команду.

Напомним, что игроку пришлось покинуть «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.