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«Брентфорд» намерен продлить контракт с Эриксеном

«Брентфорд» намерен продлить контракт с Эриксеном «Брентфорд» готов предложить новый контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.
Футбол
29 марта 2022 г. 05:26
«Брентфорд» намерен продлить контракт с Эриксеном

«Брентфорд» готов предложить новый контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.

Как передает Report, об этом пишет The Times.

Отмечается, что клуб еще не сделал 30-летнему датчанину официального предложения по пролонгации соглашения, которое истекает в июне 2022 года.

Зимой английский клуб подписал контракт с футболистом до конца нынешнего сезона. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за команду.

Напомним, что игроку пришлось покинуть «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

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