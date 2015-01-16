​Недавно вышедший из тюрьмы экс-футболист "Баварии" подписал контракт с "Сан-Паулу"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Бывший защитник футбольного клуба "Бавария" Брено, недавно вышедший из немецкой тюрьмы, стал игроком бразильского "Сан-Паулу".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Экс-защитник мюнхенцев был приговорен в 2012 году к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за умышленный поджог своей виллы.

Отметим, что ранее Брено уже выступал за "Сан-Паулу" до того, как решил продолжить карьеру в Европе.