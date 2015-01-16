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    ​Недавно вышедший из тюрьмы экс-футболист "Баварии" подписал контракт с "Сан-Паулу"

    Экс-защитник мюнхенцев был приговорен в 2012 году к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Бывший защитник футбольного клуба "Бавария" Брено, недавно вышедший из немецкой тюрьмы, стал игроком бразильского "Сан-Паулу".

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Экс-защитник мюнхенцев был приговорен в 2012 году к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за умышленный поджог своей виллы.

    Отметим, что ранее Брено уже выступал за "Сан-Паулу" до того, как решил продолжить карьеру в Европе.

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