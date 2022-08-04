Бразильский клуб заявил о желании подписать Криштиану Роналду

Бразильский "Коринтианс" хочет подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент клуба Дуилио Монтейро.
"Да, я хотел бы его видеть у нас. Я чувствую себя обязанным попробовать все, что может быть лучше для "Коринтианса". Не знаю, получится ли. Мы не делали никаких шагов в этом направлении. Но мы начеку. Вдруг Роналду захочет играть в Бразилии", - сказал Монтейро.
Роналду вернулся в МЮ в начале осени 2021 года. Футболист в сезоне-2021/22 провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.
По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется английский "Челси", испанский "Атлетико", португальский "Спортинг» и французский "Пари Сен-Жермен".