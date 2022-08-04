Бразильский клуб заявил о желании подписать Криштиану Роналду

Бразильский «Коринтианса» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Бразильский "Коринтианс" хочет подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент клуба Дуилио Монтейро.

"Да, я хотел бы его видеть у нас. Я чувствую себя обязанным попробовать все, что может быть лучше для "Коринтианса". Не знаю, получится ли. Мы не делали никаких шагов в этом направлении. Но мы начеку. Вдруг Роналду захочет играть в Бразилии", - сказал Монтейро.

Роналду вернулся в МЮ в начале осени 2021 года. Футболист в сезоне-2021/22 провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется английский "Челси", испанский "Атлетико", португальский "Спортинг» и французский "Пари Сен-Жермен".