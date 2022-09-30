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Бразильский футзалист спустя три года приглашен в сборную Азербайджана

Бразильский футзалист спустя три года приглашен в сборную Азербайджана Бразильский футзалист Амадеу получил приглашение в сборную Азербайджана после трехлетнего перерыва.
Футбол
30 сентября 2022 г. 10:19
Бразильский футзалист спустя три года приглашен в сборную Азербайджана

Бразильский футзалист Амадеу получил приглашение в сборную Азербайджана после трехлетнего перерыва.

Как сообщает Report, 32-летний атакующий полузащитник вызван на матчи против Польши и Греции на главном этапе чемпионата мира 2024 года.

В настоящее время он выступает за бразильский клуб "Марреко". В последний раз футзалист выступал в составе сборной Азербайджана в 2019 году.

Опытный игрок поделился впечатлениями от повторного приглашения в сборную: "Я много работал, чтобы сыграть в отборочном этапе. В Азербайджане меня всегда ценили".

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı futzalçı 3 illik fasilədən sonra Azərbaycan millisinə çağırılıb

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