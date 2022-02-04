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Бразильский футболист: Я адаптировался к погоде в Азербайджане

Бразильский футболист: Я адаптировался к погоде в Азербайджане Бразильский нападающий футбольного клуба "Габала" Рафаэль Утриг за два года пребывания в Азербайджане полностью адаптировался к местному климату.
Футбол
4 февраля 2022 г. 10:44
Бразильский футболист: Я адаптировался к погоде в Азербайджане

Бразильский нападающий футбольного клуба "Габала" Рафаэль Утриг за два года пребывания в Азербайджане полностью адаптировался к местному климату и перепадам погоды.

Как сообщает Report, об этом футболист сказал в интервью бразильскому изданию Terra.

25-летний нападающий рассказал, что благодаря адаптации холодной воздух не повлиял на него плохо в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана, в котором они на выезде обыграли "Сумгайыт" со счетом 1:0.

"Мы добились важного результата в первом матче Кубка. У нас будет небольшое преимущество в ответном матче дома. Мы должны диктовать свою игру на домашнем поле. Пока еще ничего не определено", - сказал форвард.

Ответный матч между "Габалой" и "Сумгайытом" состоится 13 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı futbolçu: "Azərbaycandakı havaya öyrəşmişəm"

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