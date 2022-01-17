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Бразильский футболист "Реал Мадрид" повторил рекорд клуба

Бразильский футболист "Реал Мадрид" повторил рекорд клуба Футболист испанского "Реал Мадрид" Марсело повторил рекорд клуба.
Футбол
17 января 2022 г. 09:24
Бразильский футболист Реал Мадрид повторил рекорд клуба

Футболист испанского "Реал Мадрид" Марсело повторил рекорд клуба.

Как передает Report, «Реал» обыграл «Атлетик» в финале Суперкубка Испании (2:0) и стал победителем турнира.

Для 34-летнего защитника Марсело Суперкубок стал 23-м трофеем, завоеванным в мадридском клубе. Бразилец повторил рекорд полузащитника Франсиско Хенто, у которого также 23 трофея. За ними следуют Серхио Рамос (22) и Маноло Санчис (21).

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. По пять раз он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по четыре раза – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Трижды он побеждал в Суперкубке УЕФА и дважды – в Кубке Испании.

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