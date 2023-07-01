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Бразильский футболист: не задумываясь принял предложение "Карабаха"

Бразильский футболист: не задумываясь принял предложение "Карабаха" "Я три года играл в одной команде - "Шавеш". Там мне было по душе, я чувствовал себя комфортно. Позже поступило предложение от ФК "Карабах", которое привлекло мое внимание. Это предложение было интересно не только мне, но и моей семье. Поэтому я без колеб
Футбол
1 июля 2023 г. 21:53
Бразильский футболист: не задумываясь принял предложение Карабаха

Новый трансфер агдамского футбольного клуба "Карабах" Жуниньо сообщил в интервью официальному каналу команды, что без раздумий принял предложение о трансфере.

Как передает Report, игрок также рассказал о своем бывшем клубе.

"Я три года играл в одной команде - "Шавеш". Там мне было по душе, я чувствовал себя комфортно. Позже поступило предложение от "Карабаха", которое привлекло мое внимание. Это предложение было интересно не только мне, но и моей семье. Поэтому я без колебаний согласился и принял предложение не задумываясь", - сказал он.

Бразильский футболист уточнил, что процесс адаптации проходит очень гладко и хорошо.

"Присутствие бразильских футболистов в команде облегчает и ускоряет этот процесс. Мои друзья, тренерский штаб и другой персонал относятся ко мне очень хорошо. Адаптация даже лучше, чем я ожидал", - подчеркнул 27-летний вингер.

Он добавил, что в "Карабахе" реализуется его мечта детства играть в Лиге чемпионов УЕФА.

"Постараюсь быть максимально готовым к этим играм. Команда, тренерский штаб и болельщики ждут от меня многого. С нетерпением жду когда начнутся игры", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı futbolçu: "Qarabağ"ın təklifini düşünmədən qəbul etdim"

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