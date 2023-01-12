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Бразильский экс-футболист: “Карабах” становится сильнее под руководством Гурбана Гурбанова

Бразильский экс-футболист: “Карабах” становится сильнее под руководством Гурбана Гурбанова Под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова, “Карабах” становится сильнее.
Футбол
12 января 2023 г. 19:20
Бразильский экс-футболист: “Карабах” становится сильнее под руководством Гурбана Гурбанова

Под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова, “Карабах” становится сильнее.

Об этом в интервью Report заявил бывший участник азербайджанской футбольной команды Рейнальдо Силва, комментируя трансфер бразильца Кади Борхеса в российский клуб ”Краснодар“.

34-летний экс-нападающий считает, что уход соотечественника не ослабит азербайджанский клуб: “Я уверен, что Гурбан Гурбанов найдет выход и восполнит этот пробел. Потому что "Карабах" и раньше покидали хорошие футболисты, но тут ключевую роль играет система, а не громкие имена. Клуб может себе позволить купить игрока как минимум уровня Кади”.

С полной версией интервью Рейнальдо Сильвы можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyalı sabiq futbolçu: “Qurban Qurbanov nə edirsə, “Qarabağ” zəifləmək əvəzinə güclənir”

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