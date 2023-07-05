Бразильская конфедерация подтвердила, что Анчелотти возглавит сборную в 2024 году

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году.

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщил глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес.

До этого тренировать сборную будет главный тренер ФК "Флуминенсе" Фернандо Диниз, он будет совмещать обе должности. "У этого тренера стиль игры даже похож на стиль тренера, который займет это место на Кубке Америки, - Анчелотти", - сказал Родригес, комментируя подписание с Динизом контракта сроком на один год. Слова главы CBF приводит телеканал "Си-эн-эн бразил".

Ранее СМИ заявили о достижении CBF устной договоренности с Анчелотти о том, что он займет пост тренера бразильской сборной в 2024 году, однако официально это не подтверждалось из-за действующего контракта итальянца с испанским клубом.

9 декабря 2022 года об уходе с поста главного тренера объявил Тите. Он занимал эту должность с 2016 года. Специалист покинул пост после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре против хорватов (1:1, 2:4 по пенальти). С 15 февраля обязанности главного тренера исполняет Рамон Менезес.