Бразилия установила новый рекорд на ЧМ-2022

Сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как передает Report, встреча прошла в Дохе на стадионе "974" и завершилась победой южноамериканской сборной с минимальным счетом 1:0. Этот успех позволил подопечным Тите выйти в плей-офф катарского мундиаля.

Статистический портал Opta информирует, бразильская национальная сборная стала первой, кому удалось установить 17-матчевую серию без поражений на мировых первенствах.

Последний раз южноамериканцы проиграли на групповой стадии на ЧМ-1998 сборной Норвегии (1:2).

Всего за текущий отрезок "пентакампеоне" одержали девять побед подряд, не пропустив в семи из этих игр ни одного гола.