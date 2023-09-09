Бразилия разгромила Боливию, Неймар обошел Пеле по числу забитых за сборную голов

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Боливии в матче I тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Боливии в матче I тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.

Как сообщает Report , хозяева одержали победу со счётом 5:1. Встреча прошла на стадионе "Олимпико до Пара" в Белене.

Лидер сборной Неймар не забил пенальти на 17-й минуте, но первый гол не заставил себя ждать. На 24-й минуте отличился нападающий мадридского "Реала" Родриго. В начале второго тайма (47-я минута) нападающий испанской "Барселоны" Рафинья удвоил разницу в счёте. Спустя 6 минут Родриго оформил дубль. Неймар в итоге смог забить на 61-й минуте, доведя счёт до разгромного.

Тем не менее сборной Боливии удалось забить гол престижа. На 78-й минуте отличился Виктор Абрего. Окончательный счёт установил Неймар, сделав дубль на 3-й добавленной к основному времени матча минуте.

Звездный бразилец также стал лучшим бомбардиром в истории сборной, обойдя по этому показателю легендарного Пеле, у которого на счету 77 голов. За время выступлений в составе "пентакампеонов" Неймар забил 79 мячей.