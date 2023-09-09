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Бразилия разгромила Боливию, Неймар обошел Пеле по числу забитых за сборную голов

Бразилия разгромила Боливию, Неймар обошел Пеле по числу забитых за сборную голов Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Боливии в матче I тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.
Футбол
9 сентября 2023 г. 07:19
Бразилия разгромила Боливию, Неймар обошел Пеле по числу забитых за сборную голов

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Боливии в матче I тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.

Как сообщает Report, хозяева одержали победу со счётом 5:1. Встреча прошла на стадионе "Олимпико до Пара" в Белене.

Лидер сборной Неймар не забил пенальти на 17-й минуте, но первый гол не заставил себя ждать. На 24-й минуте отличился нападающий мадридского "Реала" Родриго. В начале второго тайма (47-я минута) нападающий испанской "Барселоны" Рафинья удвоил разницу в счёте. Спустя 6 минут Родриго оформил дубль. Неймар в итоге смог забить на 61-й минуте, доведя счёт до разгромного.

Тем не менее сборной Боливии удалось забить гол престижа. На 78-й минуте отличился Виктор Абрего. Окончательный счёт установил Неймар, сделав дубль на 3-й добавленной к основному времени матча минуте.

Звездный бразилец также стал лучшим бомбардиром в истории сборной, обойдя по этому показателю легендарного Пеле, у которого на счету 77 голов. За время выступлений в составе "пентакампеонов" Неймар забил 79 мячей.

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