Квалификация ЧМ-2018: Бразилия разгромила Аргентину и другие результаты - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Бразилии крупно обыграла команду Аргентины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Как передает Report, встреча в Белу-Оризонте завершилась со счетом 3:0.

Голы забили Коутиньо (24-я минута), Неймар (45) и Паулиньо (59). Капитаны команд Неймар и Лионель Месси, которые вместе выступают в составе испанской "Барселоны", впервые сыграли друг против друга в официальном матче.

В других играх отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Колумбия сыграла вничью с Чили, Уругвай победил Эквадор.

Квалификация ЧМ-2018, Южная Америка, 11-й тур

Колумбия – Чили 0:0 (0:0, 0:0)

Уругвай – Эквадор 2:1 (2:1, 0:0)

Голы:

1:0 – 12 Коатес, 1:1 – 45 Кайседо, 2:1 – 45 Ролан.

Венесуэла – Боливия 5:0 (2:0, 3:0)

Голы:

1:0 – 3 Коуффати, 2:0 – 10 Мартинес, 3:0 – 67 Мартинес, 4:0 – 70 Мартинес, 5:0 – 74 Отеро.

Парагвай – Перу 1:4 (1:0, 0:4)

Голы:

1:0 – 10 Риверос, 1:1 – 49 Рамос, 1:2 – 71 Флорес, 1:3 – 79 Куэва, 1:4 – 84, автогол Бенитес.

Парагвай - Перу 1:4. Обзор матча. Квалификация ЧМ-2018. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Бразилия – Аргентина 3:0 (2:0, 1:0)

Голы:

1:0 – 25 Коутиньо, 2:0 – 45 Неймар, 3:0 – 58 Паулиньо.