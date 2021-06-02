Бразилия подтвердила, что проведет Кубок Америки по футболу

Власти Бразилии не видят препятствий для проведения в стране континентального первенства по футболу Кубок Америки и уже определили четыре из пяти городов, где пройдут игры.

Власти Бразилии не видят препятствий для проведения в стране континентального первенства по футболу Кубок Америки и уже определили четыре из пяти городов, где пройдут игры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Мы, естественно вместе с губернаторами, выбрали места проведения (игр). Сейчас (принять матчи согласились) уже четверо губернаторов - из Бразилиа (Федеральный округ) (штатов) Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. Есть еще один, он немного запоздал, но выразил готовность принять Кубок Америки. Все указывает на то, что с соблюдением всех протоколов Бразилия примет Кубок Америки", - сказал глава государства.