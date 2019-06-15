​Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки

В матче открытия Кубка Америки — 2019 на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу сборная Бразилии обыграла национальную команду Боливии со счётом 3:0.

Как передает Report, соперники начали игру осторожно, и первый тайм завершился нулевой ничьей.

Первый мяч с пенальти на 50-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Этот гол стал первым на турнире, стартовавшем в Бразилии. Пенальти был назначен главным арбитром Нестором Питаной с помощью системы VAR. Уже через три минуты 27-летний хавбек бразильской сборной оформил дубль, удвоив счёт с передачи Роберто Фирмино. На 84-минуте вышедший на замену форвард «Гремио» Эвертон довёл счёт до разгромного красивым ударом в угол после смещения в центр с левого фланга.

Бразилия победила боливийцев 3:0 и захватила лидерство в группе А с тремя очками. Следующий матч бразильцы проведут с национальной командой Венесуэлы 19 июня на стадионе «Арена Фонте-Нова» в городе Сальвадор.

Кубок Америки

Бразилия – Боливия - 3:0

1:0 – Коутиньо – 50 (пен), 2:0 – Коутиньо – 53, 3:0 – Эвертон – 85