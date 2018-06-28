Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Сербии и Бразилии.

Как передает Report, встреча проходила в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали хавбек Паулиньо и защитник Тьяго Силва, которые отличились на 36-й и 68-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху сборная Бразилии смогла занять первое место в турнирной таблице группы E и выйти в 1/8 финала турнира. Сербия финишировала на третьей строчке и своё участие в турнире завершила.

На стадионе «Нижний Новгород» сборные Швейцарии и Коста-Рики провели матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 31-й минуте счёт открыл швейцарский игрок Блерим Джемаили. Во втором тайме костариканец Кендаль Уотсон забил мяч в ворота Швейцарии. На 88-й минуте Йосип Дрмич вывел швейцарскую команду вперёд, но в компенсированное время встречи игрок Коста-Рики Брайан Руис успешно реализовал пенальти.

Сборная Швейцария набрала 5 очков и вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе E. Команда Коста-Рики покидает турнир, заработав один балл на групповом этапе мундиаля.