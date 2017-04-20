Бразильский суд спустя 30 лет принял решение, что "Спорт Ресифи" стал чемпионом страны

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Верховный суд Бразилии спустя 30 лет принял решение, что "Спорт Ресифи" стал чемпионом страны.

Как передает Report со ссылкой на издание ESPN, получение представителем Пернамбуку золотой медали осуществилось после 30 лет.

Причиной долгого затягивания процесса стало проведение в 1987 году чемпионата страны двумя разными организациями. "Спорт Ресифи" стал победителем первенства, организованного Конфедерацией футбола Бразилии, а "Фламенко" – первенства, организованного клубами. Хоть тогда и предложили провести между клубами решающую встречу для разрешения вопроса, но руководство "Фламенко" не согласилось.

В 2011 году награда была вручена "Спорт Ресифи", однако не согласное с этим "Фламенко" подало в суд.

Отметим, что это единственное чемпионство в истории учрежденного в 1905 году клуба "Спорт Ресифи".