Бразильский футболист скончался в возрасте 25 лет

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Бывший футболист молдавского "Шерифа" и английского "Сток Сити" Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет.

Как сообщает Report, футболист умер в Бразилии от сердечного приступа.

Тейшейра подписал контракт с "Шерифом" в феврале 2017 года и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Молдовы. Летом он вернулся в Бразилию, но с игроком была договоренность о возвращении в команду. По этой причине Тейшейра пропустил матчи с "Карабахом" в рамках III квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На счету Тейшейры два матча в Английской премьер-лиге за "Сток Сити". Также он выступал за словацкие клубы "Кошице", "Слован" и "Дукла", английский "Флитвуд Таун". В его активе девять матчей за юношескую сборную Бразилии и шесть за молодежную сборную Словакии.

Отметим, что на встречах с "Шериф" представитель Азербайджана сыграл вничью в Баку со счетом 0:0, однако одержал победу в матче на выезде.