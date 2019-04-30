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Бразильская налоговая инспекция заблокировала имущество Неймара

Бразильская налоговая инспекция заблокировала имущество Неймара

Налоговые органы Бразилии заблокировали часть имущества нападающего футбольной сборной страны Неймара.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник, 29 апреля, газета Folha de S.Pauloсо ссылкой на представляющего интересы игрока адвоката Маркуса Недера.

"Блокировка является обеспечительной мерой. Это нормальная практика. Оно (имущество) по-прежнему принадлежит владельцу", - приводит издание слова юриста.

Бразильские власти подозревают нападающего национальной команды в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 млн реалов (около 17,5 млн долларов) в результате перехода из сан-паульского ФК "Сантус" в испанскую "Барселону".

В связи с этим был наложен арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти "Ренну".

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