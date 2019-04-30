Бразильская налоговая инспекция заблокировала имущество Неймара

Налоговые органы Бразилии заблокировали часть имущества нападающего футбольной сборной страны Неймара.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник, 29 апреля, газета Folha de S.Pauloсо ссылкой на представляющего интересы игрока адвоката Маркуса Недера.

"Блокировка является обеспечительной мерой. Это нормальная практика. Оно (имущество) по-прежнему принадлежит владельцу", - приводит издание слова юриста.

Бразильские власти подозревают нападающего национальной команды в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 млн реалов (около 17,5 млн долларов) в результате перехода из сан-паульского ФК "Сантус" в испанскую "Барселону".

В связи с этим был наложен арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти "Ренну".