Братья Березуцкие завершили карьеры

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Братья Алексей и Василий Березуцкие официально объявили, что завершили профессиональную футбольную карьеру.

Как сообщает Report, обращение игроков опубликовано на сайте московского ЦСКА, цвета которого они защищали более 15 лет.

Березуцкие подчеркивают, что поставить точку в карьере было непросто, поэтому решение заняло так много времени. Они советовались с родными и близкими, президентом ЦСКА Евгением Гинером, гендиректором клуба Романом Бабаевым, главным тренером Виктором Гончаренко.

Братья начали профессиональную карьеру в "Торпедо-ЗИЛ", Алексей пришел в ЦСКА в 2001 году, его брат-близнец Василий - в 2002. В составе армейцев они 6 раз выигрывали чемпионат страны, 7 раз - Кубок России, 6 раз - Суперкубок. Выиграли Кубок УЕФА, вместе со сборной России завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.