Брат Месси заявил, что аргентинец не вернется в "Барселону"

Матиас Месси, брат нападающего ПСЖ Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону».

Матиас Месси, брат нападающего ПСЖ Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону».

Как передает Report, об этом Матиас заявил на своем канале в Twitch.

"У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: "Месси должен вернуться в Барселону".

Я сказал: "Мы не собираемся возвращаться в "Барселону", а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту", - сказал Матиас Месси.

Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается встретиться Лионелем Месси, чтобы обсудить продление контракта.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.